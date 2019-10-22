Более 1 тысячи самарцев накопили долг в 25 млн рублей и остались без газа

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-22T16:04:34+03:00

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В Самарской области с начала 2019 года отключили от газоснабжения 1011 человек. Дело в том, что они не платили за предоставляемые услуги и в общей сложности накопили долг в более чем 25 млн рублей.

- Если абонент не оплачивает газ свыше двух месяцев, то мы имеем право приостановить его подачу. Отметим, что отключения — это крайняя мера, когда ничего другое — уведомления по телефону, по почте, квитанции — уже не работает, - сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Как отмечают в компании, газ в дома вернут только тогда, когда абоненты оплатят накопившиеся долги и возместят затраты по приостановке и возобновлению подачи газа.

ИСТОЧНИК KP.RU