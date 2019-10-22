2019-10-22T16:04:34+03:00
Общество

Более 1 тысячи самарцев накопили долг в 25 млн рублей и остались без газа

Восстановить газоснабжение обещают только после оплаты задолженности
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
"Забывчивость" жителей региона привела к отключению газа"Забывчивость" жителей региона привела к отключению газаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области с начала 2019 года отключили от газоснабжения 1011 человек. Дело в том, что они не платили за предоставляемые услуги и в общей сложности накопили долг в более чем 25 млн рублей.

- Если абонент не оплачивает газ свыше двух месяцев, то мы имеем право приостановить его подачу. Отметим, что отключения — это крайняя мера, когда ничего другое — уведомления по телефону, по почте, квитанции — уже не работает, - сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Как отмечают в компании, газ в дома вернут только тогда, когда абоненты оплатят накопившиеся долги и возместят затраты по приостановке и возобновлению подачи газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пляжные «Крылья Советов» разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2
Нам есть чему научить: «Балтика-Самара» поделилась опытом организации туров с предприятиями Нижегородской области
В Самаре из-за аварийных работ на Магистральной три автобуса пустили в объезд
Горки для тюбинга в парке «Дружба» в Самаре 2019-2020
Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже
Стал известен соперник «Лады» в 3-м раунде Кубка Европейской федерации гандбола
Разбирали завалы вручную: в центре Самары под сгоревшими сараями нашли повреждение на теплосетях
"Он головой ему в пах заехал?" Избитого в Самаре школьника обвиняют, что "первый начал"
В самарском аэропорту Курумоч появились электронные посадочные талоны
В Новокуйбышевске ребенок в школе подавился шариком и умер
В микрорайоне Волгарь начали строить первый этаж нового детского сада на 215 мест
Гигиена и профилактика в два раза дешевле: самарцев приглашают на профессиональную чистку зубов
В Самаре водитель автобуса спас от гибели выбежавшего на дорогу песика Кису
В Промышленном районе Самары построили новую спортплощадку с ограждением и освещением
На поле «Самара Арены» перед матчем «Крылья Советов» - «Зенит» устроят чествование вратарей-ветеранов
Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года
«А посреди трассы стоял Lexus с героином»: наркокурьер рассказал, откуда взялись 25 кг наркотиков в его иномарке