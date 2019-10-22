Нам есть чему научить: «Балтика-Самара» поделилась опытом организации туров с предприятиями Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-22T16:11:38+03:00

Обмен опытом прошел во время стратегической сессии в столице Поволжья

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Развитие промышленного туризма – одно из стратегических направлений регионального развития, закрепленное в проекте по поддержке территориальной идентичности и культуре. Курирует проект Агентство стратегических инициатив. Самарская область стала первым регионом, взявшимся реализовывать проект. Сейчас присоединиться к проекту решила и Нижегородская область. Для этого там прошла стратсессия по промышленному туризму с участием делегации из Самарской области. Мероприятия организовали Агентство стратегических инициатив при поддержке областного департамента туризма и министерства промышленности. В состав делегации самарских предприятий вошла компания «Балтика-Самара». Представители предприятия представили результаты развития своего туристического проекта.

«Балтика-Самара» - один из пионеров развития промышленного туризма в Самарской области. Пивоварня проводит туры по производству с 2003 году. Сейчас ежегодно завод посещают 2500 гостей (18+).

- Мы благодарим «Балтику» за партнерство и готовность делиться опытом организации промышленных туров. Не так много предприятий, которые задумываются об организации посещения производства для своих потребителей еще на этапе проектирования. Уверен, что успех туристических проектов компании вдохновит и другие предприятия стать более открытыми для своих клиентов, - отметил Сергей Рыжов, генеральный директор Агентства бизнес туризма MICE Market.

«Балтика-Самара» предлагает широкий спектр туристических программ. Самая популярная – обзорная экскурсия. Также гости могут посетить традиционные интерактивные туры – «Открытые пивоварни», «ОктоберБирФест». Все экскурсии разработаны для гостей старшей 18 лет.

«Балтика-Самара» активно развивает и программы обмена опытом, делится лучшими практиками в вопросах организации контроля качества, рассказывая о построении интегрированной системы менеджмента, выстроенной в соответствии с пятью международными стандартами ISO.

Отдельное направление развиваемых филиалом экспертных экскурсий связано с обменом лучшими практиками в сфере промышленной экологии и менеджмента отходов производства и упаковки.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU