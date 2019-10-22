2019-10-22T16:35:32+03:00
Общество

Самара попала в десятку самых хвастливых городов России

Правда, от лидеров рейтинга областная столица оказалась довольно далека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы любят похвастаться, но не слишком злоупотребляют этимСамарцы любят похвастаться, но не слишком злоупотребляют этимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появился рейтинг российских городов, где живут самые хвастливые люди. В список попали 25 городов, в том числе и Самара. Столица 63 региона по итогам опроса, которое проводило независимое маркетинговое агентство Zoom Market, заняла 10 место.

- Респондентам нужно было рассказать, как часто они хвалятся своими достижениями, приятно ли им об этом рассказывать, могут ли они назвать себя хвастливым человеком, - рассказали представители агентства.

Как выяснилось, больше всего хвастливых людей живет в Сочи, Челябинске и Краснодаре. Самые скромные — в Перми, Новосибирске и Омске. При этом хвастливыми себя назвали только 1% респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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