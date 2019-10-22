2019-10-22T20:39:02+03:00
Общество

В Новокуйбышевске задержали коммуниста, который хочет стать мэром

Михаила Абдалкина обвиняют в неправильной организации пикета две недели назад
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Михаил Абдалкин поделился своими опасениями еще до арестаМихаил Абдалкин поделился своими опасениями еще до ареста
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В Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали местного коммуниста Михаила Абдалкина. Обвинение, которое ему предъявили - неправильная организация пикета две недели назад. Как сообщают партийные товарищи Михаила, в день проведения пикета и после этого претензий к нему не было.

- По странному совпадению, интерес к нашему товарищу у правоохранительных органов появился после того как Михаила Абдалкина согласовали кандидатом от КПРФ в мэры города Новокуйбышевска, - сообщают в КПРФ.

Также в партии отметили, что пикет был согласован.. Депутат губдумы Алексей Краснов уже обратился к прокурору Самарской области с требованием провести проверку обоснованности действий местных полицейских.

Сам Михаил еще утром 21 октября написал, что полиция уже приезжала к нему домой. Он считает, что данные действия направлены на то, чтобы не дать ему возможности собрать документы на участие в выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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