Тяжелой ракете быть? В РКЦ "Прогресс" представили проект ракеты-носителя по заказу Роскосмоса
В РКЦ "Прогресс" остоялось заседание научно-технического совета с участием представителей Госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" и других предприятий. На заседании обсуждали материалы эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Представители РКЦ "Прогресс" представили разработки и расчеты в части конструкции ракеты-носителя, а также конфигурации ее бортовых систем.
- В рамках работ по проекту был проведён сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, обоснованы её технический облик и основные характеристики, определены этапы и сроки создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Представленный проект на совете одобрили. По словам экспертов представленный проектный облик позволяет достичь заданных ТТХ. Результаты работы предприятия подтверждают возможность создания ракеты-носителя с заданными в ТЗ параметрами.
ИСТОЧНИК KP.RU