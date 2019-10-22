Тяжелой ракете быть? В РКЦ "Прогресс" представили проект ракеты-носителя по заказу Роскосмоса

СЕГОДНЯ 22:47 2019-10-22T22:47:16+03:00

Научно-технический совет посчитал, что эскизный проект соответствует техзаданию и подтверждает возможность создания сверхтяжелой ракеты-носителя

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В РКЦ "Прогресс" остоялось заседание научно-технического совета с участием представителей Госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" и других предприятий. На заседании обсуждали материалы эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Представители РКЦ "Прогресс" представили разработки и расчеты в части конструкции ракеты-носителя, а также конфигурации ее бортовых систем.

- В рамках работ по проекту был проведён сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, обоснованы её технический облик и основные характеристики, определены этапы и сроки создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Представленный проект на совете одобрили. По словам экспертов представленный проектный облик позволяет достичь заданных ТТХ. Результаты работы предприятия подтверждают возможность создания ракеты-носителя с заданными в ТЗ параметрами.

ИСТОЧНИК KP.RU