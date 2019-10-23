ХК ЦСК ВВС в упорной борьбе обыграл «Динамо» из Твери в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-23T07:57:17+03:00

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Во вторник, 22 октября, в в ледовом дворце спорта «Кристалл» в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и «Динамо» из Твери. К счастью, удача оказалась на стороне «летчиков». Они начали домашнюю серию с победы со счетом 2:1.

Счет в матче открыли самарцы. На 10 минуте ворота противника поразил Никита Свинцицкий. Во втором периоде динамовцы сравняли счет. В третьей двадцатиминутке «летчики» остались в меньшинстве, но все равно смогли реализовать еще одну шайбу. На 58 минуте забил гол Александр Степаненко. Отметим, что гости довольно активно пытались поразить ворота самарского голкипера Павла Попкова, но каждый раз он успешно отражал все атаки.

Как сообщает пресс-служба ХК ЦСК ВВС, следующий матч «летчики» проведут в четверг, 24 октября, против ХК «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Матч также пройдет в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU