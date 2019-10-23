В Тольятти бизнесмен решил убрать с рынка конкурента и вывез с его завода оборудование
В Тольятти в скором времени предстанет перед судом руководитель одного из местных предприятий. Бизнесмена обвиняют в том, что он пытался незаконно устранить своего конкурента на рынке автокомпонентов.
- Установлено, что предприниматель занимался изготовлением решеток для радиаторов к ВАЗовским малолитражкам. Однако весной 2019 года у него появился конкурент, который открыл то же самое производство. В связи с этим мужчина решил устранить его с рынка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Вывести новичка «из игры» бизнесмен решил с помощью пресс-формы, которая нужна для изготовления решеток. Он просто вывез ее с завода конкурента, предоставив поддельные документы, подтверждающие право собственности. Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство, причинившее существенный вред». Что касается пресс-формы, то ее нашли и вернули владельцу. Недавно правоохранители завершили расследование дела и направили его на рассмотрение в Комсомольский районный суд Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU