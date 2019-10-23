В центре Самары водитель Renault не пропустил женщину-пешехода и отправил ее в больницу

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-23T08:22:04+03:00

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Вечером во вторник, 22 октября, на улице Венцека в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пожилой пешеход. Там примерно в 20:40 под колеса Renault Logan угодила 63-летняя женщина.

- 58-летний автомобилист ехал со стороны улицы Галактионовской в направлении улицы Самарской. В пути следования он не пропустил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пенсионерка получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU