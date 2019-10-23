Тольяттинская «Лада» не смогла обыграть «СКА-Неву» в матче ВХЛ — 3:4

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-23T08:39:33+03:00

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Во вторник, 22 октября, в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная команда «Лада» и ХК «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Тольяттинцы боролись до последнего, но обыграть одного из лидеров турнира так и не смогли. Они уступили со счетом 3:4.

Матч тольяттинская команда начала довольно активно. Уже на 8 минуте ворота гостей поразил Иван Крылов. Команда из Санкт-Петербурга отыгралась на 13 минуте. Во втором периоде игроки «Лады» не смогли забить ни одной шайбы, зато гости забросили сразу две. В третьем периоде тольяттинцы немного сократили отставание — отличился Филипп Толузаков. Однако на 46 минуте хоккеисты «СКА-Невы» увеличили свое преимущество, забив четвертую шайбу в ворота хозяев. На 50 минуте вновь забил гол игрок «Лады» Иван Крылов. После этого тольяттинцы усилили натиск, но все равно не смогли уйти от поражения.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующим противником команды станет «Динамо» из Твери. Матч пройдет в Тольятти в четверг, 24 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU