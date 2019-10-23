2019-10-23T08:53:33+03:00
Происшествия

В Самаре двоим налоговикам-мошенникам придется вернуть государству 9 млн рублей

Сотрудники налоговой службы несколько лет занимались махинациями с НДС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бывшие сотрудники налоговой службы похитили из федерального бюджета 9 млн рублейБывшие сотрудники налоговой службы похитили из федерального бюджета 9 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре двоим бывшим налоговикам придется вернуть государству 9 млн рублей, которые они получили мошенническим путем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Установлено, что в период с 2007 по 2014 года бывшие сотрудники налоговой службы получили от неустановленного лица сведения о юридических и банковских реквизитах организаций контрагентов и возможность проводить операции по расчетным счетам. Благодаря этому они предоставили в налоговых орган фиктивные декларации от имени 15 организаций на возмещение НДС и похитили из федерального бюджета 9 млн рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года обоих налоговиков признали виновными в особо крупном мошенничестве. После этого прокуроры направили иск в суд с требованием взыскать с осужденных ущерб в пользу государства. Недавно Промышленный районный суд удовлетворил его. Пока решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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