Оградят и сделают крыши: в Самаре до конца года приведут в порядок 350 контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-23T09:24:32+03:00

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В Самаре до конца года приведут в порядок 350 контейнерных площадок. На 233 из них работы ведет подрядчик департамента городского хозяйства и экологии Самары. Он должен выполнить ремонт площадок до 15 декабря. Монтаж конструкций завершен уже на 207 площадках, еще на 129 ведется устройство пандусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- Проектом предусмотрено обустройство ограждений и крыш. Последние могут быть как реечными, так и металлическими — из профлиста, а также поликарбонатными. Кроме того, на всех обновляемых площадках устанавливаются евроконтейнеры, - рассказала заместитель руководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Виктория Конева.

Как отмечают в городской администрации, в среднем обновление одной площадки обходится в 300 тысяч рублей. В эту сумму входят демонтаж старых конструкций и установка новых, а также утилизация строительных отходов. В целом на обустройство контейнерной площадки уходит около одной недели.

ИСТОЧНИК KP.RU