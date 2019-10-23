2019-10-23T09:59:50+03:00
Общество

В Тольятти возле ДКИТ хотят построить парк развлечений, сад скульптур и центр семейного отдыха

Перед тем, как утвердить концепцию, власти поинтересуются мнением жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Тольятти собираются обновить территорию вокруг Дворца культуры, искусства и творчества, который находится в границах улиц Революционной, Юбилейной, Фрунзе и Ленинского проспекта в Автозаводском районе. Во вторник, 22 октября, концепцию застройки этого участка обсудили на заседании Градостроительного совета под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Так, в следующем году там должен появиться сквер имени Жилкина. Кроме того, в здании инженерного центра хотят обустроить картинную галерею, а рядом — сад скульптур. Также планируется привести в порядок существующие эстакады у здания дворца культуры.

- Мы подразумеваем создание открытой городской площади с возможностью ее трансформации для проведения праздничных торжеств, выставок и других массовых мероприятий. Хотелось бы создать пространство таким, чтобы, к примеру, площадь «перетекала» в крытые галереи, тротуары с малыми архитектурными формами, – отметил Почетный архитектор России Леонид Кудеров.

Также на этой территории планируется разместить центры детского и семейного отдыха, парки развлечений и деловой центр. Глава региона оценил проект и предложил властям Тольятти обсудить его вместе с жителями города прежде, чем его утвердит областной Градсовет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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