В Самарской области отправили под арест пойманного на незаконной банковской деятельности бизнесмена

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-23T10:23:32+03:00

Мужчина входил в преступную группу из 16 человек и работал за вознаграждение в виде процентов

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В Самарской области правоохранители задержали 49-летнего жителя Ставропольского района. Мужчину заподозрили в том, что он в составе преступной группы из 16 человек занимался незаконными банковской деятельностью и оборотом средств платежей.

- Следователями установлено, что задержанный за вознаграждение в виде процентов (3,6-3,8%) от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличность, а также заключал фиктивные сделки для обеспечения документального оформления перечислений на расчетные счета ООО и дальнейшее их движение по счетам, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

В минувшую субботу, 19 октября, мужчине предъявили обвинение по уголовному делу и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он посидит в СИЗО до 7 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU