2019-10-23T11:25:39+03:00
Общество

В Самаре хотят сделать свод мнений жителей о реновации промзон и густонаселенных районов

Речь идет о создании мастер-плана, который войдет в градостроительную документацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожан привлекут к разработке генплана СамарыГорожан привлекут к разработке генплана СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжается работа над созданием нового генплана города, который будет рассчитан вплоть до 2030 года. Его предлагается сделать не просто нормативным документом, но еще и дополнить мнениями жителей города. Для этого в перечень градостроительной документации было предложено внести мастер-план.

- Мастер-план — это свод мнений жителей, бизнеса и власти о том, как должен развиваться город. Опробовать его было предложено на территории 5-ой просеки, где в ближайшее время начнется строительство школы. Также предполагается разработать мастер-планы по реновации промышленных территорий, густонаселенных районов и частного сектора в плане социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

На заседании градостроительного совета под руководством губернатора Дмитрия Азарова глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов отметил, что генплан уже готов, но федеральные структуры отправили его на доработку. Утвердить документ должны в два этапа: сначала его приведут соответствие с государственным кадастром, а потом проведут публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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