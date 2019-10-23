2019-10-23T11:21:45+03:00
Общество

«Люби то, что делаешь»: самарцам расскажут, как добиться успеха в любом деле

Историями взлетов и падений готовы поделиться известные рестораторы, бизнесмены и спортсмены
Алена МАРКИНА
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Организаторы приготовили для посетителей еще немало сюрпризов и интереснейших выступлений: дизайнеры, повара, спортсмены и журналисты - здесь скучно точно не будет.Организаторы приготовили для посетителей еще немало сюрпризов и интереснейших выступлений: дизайнеры, повара, спортсмены и журналисты - здесь скучно точно не будет.
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9 ноября в КРЦ «Звезда» пройдет форум искренних историй «Люби то, что делаешь». Известные предприниматели, которые добились успеха, готовы рассказать самарцам, как добиться успеха в любом деле, найти свое призвание и действительно любить то, чем занимаешься.

Среди приглашенных спикеров - основатель и генеральный директор федеральной компании «Бизнес-Гарант» Илья Руднев: он вспомнит, как прошёл путь от судебного пристава до успешного бизнесмена, который надеется превратить Самару в центр предпринимательства России.

- «Люби то, что делаешь» - это «низкий поклон» моему любимому делу, которое 15-й год мотивирует меня и моих сотрудников справляться с вызовами и превращать их в решения. Этот форум - источник вдохновения и маленький шаг для развития большого самарского предпринимательства. Ведь нет счастливее человека, занимающегося любимым делом, - рассказал Илья Руднев.

Ресторатор Евгений Реймер, которого самарцы знают по таким успешным заведениям, как «Ваще Огонь», «Robbi», «Чиполучо», «Софи и Аннабель», «Bootlegger Muzcafe», «Кембридж», «Пряный барашек», «Бенджамин», «Чайхана Зира», «Съелбысам», «СушиПорт» и «Лагмания» даст уроки креатива: как превратить обычную забегаловку в концептуальное, а главное - модное заведение.

А владелец сети тайского спа «ТВОЙТАЙ» Максим Суранов объяснит, почему важно никогда не сдаваться - уж он-то знает, ведь в бизнесе Суранов уже более 10 лет.

Организаторы приготовили для посетителей еще немало сюрпризов и интереснейших выступлений: дизайнеры, повара, спортсмены и журналисты - здесь скучно точно не будет.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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