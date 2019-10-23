В Самарской области жителей напугала женщина с котятами, посадившая к себе в машину чужого ребенка

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-23T12:03:52+03:00

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21 октября в поселке Суходол в Сергиевском районе региона продавец продуктового магазина стала свидетелем весьма странной ситуации. Она засняла на камеру телефона, как неизвестная женщина вышла из остановившейся возле детей иномарке и стала предлагать им котят. Те заинтересовались, а один из ребят после этого чуть не сел в автомобиль. Помешала это сделать бдительная продавщица.

- Сергиевские полицейские провели проверку по факту случившегося и установили все действующие лица. Водителем оказался житель Исаклинского района, - рассказали правоохранители.

Как выяснилось, супруга мужчины действительно предлагала детям котят. Заинтересовавшийся ребенок сообщил, что ему нужно разрешение мамы. Женщина предложила довезти ее до дома.

Со всем участниками событий была проведена беседа, криминальной составляющей не обнаружилось. Полицейские Сергиевского района поблагодарили местную жительницу за бдительность и небезразличное отношение.

В Самарской области ребенок садится в машину с котятами.

ИСТОЧНИК KP.RU