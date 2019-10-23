2019-10-23T12:03:52+03:00
Общество

В Самарской области жителей напугала женщина с котятами, посадившая к себе в машину чужого ребенка

Полицейские разобрались в ситуации
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Происходящее засняла на видео местная продавщицаПроисходящее засняла на видео местная продавщицаФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

21 октября в поселке Суходол в Сергиевском районе региона продавец продуктового магазина стала свидетелем весьма странной ситуации. Она засняла на камеру телефона, как неизвестная женщина вышла из остановившейся возле детей иномарке и стала предлагать им котят. Те заинтересовались, а один из ребят после этого чуть не сел в автомобиль. Помешала это сделать бдительная продавщица.

- Сергиевские полицейские провели проверку по факту случившегося и установили все действующие лица. Водителем оказался житель Исаклинского района, - рассказали правоохранители.

Как выяснилось, супруга мужчины действительно предлагала детям котят. Заинтересовавшийся ребенок сообщил, что ему нужно разрешение мамы. Женщина предложила довезти ее до дома.

Со всем участниками событий была проведена беседа, криминальной составляющей не обнаружилось. Полицейские Сергиевского района поблагодарили местную жительницу за бдительность и небезразличное отношение.

В Самарской области ребенок садится в машину с котятами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре уберут незаконный рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда
Адские пробки: самарцам не понравился новый светофор на пересечении улиц Победы и Земеца
Судьбу лесопарка им. 60-летия Советской власти определят на публичных слушаниях
«Люби то, что делаешь»: самарцам расскажут, как добиться успеха в любом деле
В Самаре хотят сделать свод мнений жителей о реновации промзон и густонаселенных районов
В Самаре начальник цеха «Кузнецова» отделался условным сроком за гибель двоих рабочих
Общественным советникам самарского губернатора планируют возмещать расходы на поездки в другие регионы
В Самарской области отправили под арест пойманного на незаконной банковской деятельности бизнесмена
В Тольятти возле ДКИТ хотят построить парк развлечений, сад скульптур и центр семейного отдыха
В Самаре восстановили движение автобусов по улице Магистральной
Оградят и сделают крыши: в Самаре до конца года приведут в порядок 350 контейнерных площадок
В Самаре двоим налоговикам-мошенникам придется вернуть государству 9 млн рублей
Тольяттинская «Лада» не смогла обыграть «СКА-Неву» в матче ВХЛ — 3:4
В центре Самары водитель Renault не пропустил женщину-пешехода и отправил ее в больницу
В Тольятти бизнесмен решил убрать с рынка конкурента и вывез с его завода оборудование
ХК ЦСК ВВС в упорной борьбе обыграл «Динамо» из Твери в матче ВХЛ
Тяжелой ракете быть? В РКЦ "Прогресс" представили проект ракеты-носителя по заказу Роскосмоса
В Новокуйбышевске задержали коммуниста, который хочет стать мэром
В Самаре следователи разберутся с избиением пятиклассника в школе
В Отрадном мастеру-бровисту дали 2,5 года колонии за похищение драгоценностей клиенток
«Он говорил, что в доме никого нет!»: родня обвиняет тольяттинца, выжившего при пожаре, в расправе над братом