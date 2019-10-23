2019-10-23T12:13:50+03:00
Общество

В Самаре уберут незаконный рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда

К решению вопроса решили привлечь судебных приставов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей ЕфимовФото: Андрей ЕфимовФото: Twitter.com
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В Самаре уберут рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда. На это имеется соответствующее решение суда, правда, пока собственник не торопится это сделать.

- Когда уже закроется рынок на улице Физкультурной, 1А? Вроде в феврале 2019 года суд признал его незаконным, почему же до сих пор его не уберут. Из-за него там не могут сделать нормальный тротуар, - обратился в твиттере к чиновникам местный житель.

В департаменте управления имуществом Самары в ответ сообщили, что арбитражный суд обязал ООО «Спарта» освободить данный земельный участок. Ведомство направило в отдел судебных приставов Советского района обращение для принятия мер по принудительному исполнению решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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