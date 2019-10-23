В Самаре уберут незаконный рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда
В Самаре уберут рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда. На это имеется соответствующее решение суда, правда, пока собственник не торопится это сделать.
- Когда уже закроется рынок на улице Физкультурной, 1А? Вроде в феврале 2019 года суд признал его незаконным, почему же до сих пор его не уберут. Из-за него там не могут сделать нормальный тротуар, - обратился в твиттере к чиновникам местный житель.
В департаменте управления имуществом Самары в ответ сообщили, что арбитражный суд обязал ООО «Спарта» освободить данный земельный участок. Ведомство направило в отдел судебных приставов Советского района обращение для принятия мер по принудительному исполнению решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU