В Тольятти директора фирмы осудили за продажу несуществующих станков на 1,5 млн рублей
Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 34-летнему директору фирмы по торговле металлообрабатывающим оборудованием, который обвинялся в крупном мошенничестве.
- Установлено, что предприниматель заключал договоры на поставку станков, зная, что не сможет исполнить их условия. Данного оборудования у него не было. От действий мужчины пострадали две фирмы. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей, - сообщили в прокуратуре района.
Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU