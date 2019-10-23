В Тольятти директора фирмы осудили за продажу несуществующих станков на 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-23T12:31:50+03:00

Прежде, чем мужчину уличили в преступлении, он успел обмануть две компании

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Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 34-летнему директору фирмы по торговле металлообрабатывающим оборудованием, который обвинялся в крупном мошенничестве.

- Установлено, что предприниматель заключал договоры на поставку станков, зная, что не сможет исполнить их условия. Данного оборудования у него не было. От действий мужчины пострадали две фирмы. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей, - сообщили в прокуратуре района.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU