2019-10-23T12:31:50+03:00
Происшествия

В Тольятти директора фирмы осудили за продажу несуществующих станков на 1,5 млн рублей

Прежде, чем мужчину уличили в преступлении, он успел обмануть две компании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил предпринимателя к 3,5 годам лишения свободы условноСуд приговорил предпринимателя к 3,5 годам лишения свободы условноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 34-летнему директору фирмы по торговле металлообрабатывающим оборудованием, который обвинялся в крупном мошенничестве.

- Установлено, что предприниматель заключал договоры на поставку станков, зная, что не сможет исполнить их условия. Данного оборудования у него не было. От действий мужчины пострадали две фирмы. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей, - сообщили в прокуратуре района.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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