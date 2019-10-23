Как будут ходить электрички в Самарской области в ноябрьские праздники

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-23T13:26:43+03:00

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В Самарской области несколько электричек изменят график своей работы из-за празднования Дня народного единства России. По скорректированному расписанию пригородные поезда будут курсировать с 1 по 5 ноября.

- 1 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы. 2 и 3 ноября — по расписанию субботы, 4 ноября — по расписанию воскресенья, а 5 ноября — по расписанию понедельника, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

По информации предприятия, 1 и 4 ноября назначаются поезда № 6014/6013 Самара (отпр. 19.47) – Жигулевское Море (приб. 21.23) и № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16.18) – Колтубанка (16.54-16.56) – Самара (приб. 20.05). 2 и 3 ноября они ходить не будут.

2 и 5 ноября назначаются электрички № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.18) – Самара (приб. 09.56) и № 6744/6742 Самара (отпр. 06.56) – Колтубанка (09.59-10.01) – Бузулук (приб. 10.42). 3 и 4 ноября эти поезда курсировать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU