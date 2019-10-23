В Самаре мужчина передал через посредника прокурору взятку в 1,5 млн рублей и подался в бега
Правоохранители ведут розыск 51-летнего Умара Ягияева, который подозревается в передаче через посредника взятки сотруднику прокуратуры Октябрьского района Самары.
- Мужчина передал через посредника 1,5 млн рублей прокурору за изменение меры пресечения своему сыну и его подельнику, которые обвиняются в краже, а также за помощь в последующем назначении им условного срока, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
В сентябре этого года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Однако задержать мужчину не удалось — он скрылся от следствия. Где он сейчас находится — неизвестно. 3 октября подозреваемого объявили в федеральный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU