В Самаре мужчина передал через посредника прокурору взятку в 1,5 млн рублей и подался в бега

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-23T14:18:55+03:00

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Правоохранители ведут розыск 51-летнего Умара Ягияева, который подозревается в передаче через посредника взятки сотруднику прокуратуры Октябрьского района Самары.

- Мужчина передал через посредника 1,5 млн рублей прокурору за изменение меры пресечения своему сыну и его подельнику, которые обвиняются в краже, а также за помощь в последующем назначении им условного срока, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В сентябре этого года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Однако задержать мужчину не удалось — он скрылся от следствия. Где он сейчас находится — неизвестно. 3 октября подозреваемого объявили в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU