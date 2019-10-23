В Самаре приведут в порядок путепровод на Ракитовском шоссе

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-23T14:43:19+03:00

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для разработки проекта ремонта путепровода на 139 км Куйбышевской железной дороги и путепровода «Ракитовский» на Ракитовском шоссе. На эти цели из бюджета города готовы выделить около 22,3 млн рублей.

- При разработке проекта подрядчик должен предусмотреть ремонт покрытия автопроезда, трамвайного полотна, гидроизоляции, водоотвода, тротуаров, ограждений и деформационных швов, а также работу по приведению в порядок лестничных сходов, подпорных стен, и бетонных поверхностей пролетных строений и опор, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Кроме того, подрядчик должен предусмотреть проведение ремонта таким образом, чтобы не было полного перекрытия движения на путепроводах. Итоги электронного аукциона подведут 25 ноября. Победитель торгов должен будет выполнить все работы до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU