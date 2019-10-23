Стало известно, когда в дома жителей Крутых Ключей вернется вода
В микрорайоне Крутые Ключи, который находится в Красноглинском районе Самары, вот уже вторые сутки нет холодной воды. Из-за аварии на сетях в понедельник, 21 октября, ее отключили в части домов.
- Сотрудники ООО «Аква-Строй» вели работы восстановлению водоснабжения 21 и 22 октября, но результата они не дали. Сегодня, 23 октября, специалисты с 10 часов ведут земляные работы. Они должны демонтировать аварийный участок и заменить его. Срок окончания работ — до 24 часов сегодняшнего дня, - сообщили в пресс-службе администрации Красноглинского района.
На время ремонтных работ жителей микрорайона обеспечили водой. Бойлеры установили по трем адресам: Крутые Ключи, 46, Финютина, 78 и Шведская Слобода ст. 8.
ИСТОЧНИК KP.RU