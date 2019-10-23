В Самаре поликлинику № 9 присоединят к больнице № 4
В Самаре решили реорганизовать два медицинских учреждения. Речь идет о Самарской городской больнице № 4 на улице Мичурина и Самарской городской поликлинике № 9 на улице Челюскинцев. Подписано соответствующее постановление регионального правительства.
- Реорганизация государственных бюджетных учреждений здравоохранения пройдет путем присоединения поликлиники № 9 к больнице № 4, - говорится в документе, размещенном на сайте областного кабмина.
После реорганизации медучреждение будет называться ГБУЗ «Самарская городская больница № 4». Ее штат увеличится ровно на столько сотрудников, сколько работает в поликлинике № 9, за исключением, правда, административно-управленческого персонала, который выполняет дублирующие функции. Процесс реорганизации должен завершиться до конца января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU