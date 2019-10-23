2019-10-23T15:54:26+03:00
Общество

Школьникам из "Крутых Ключей" преподали урок мужества

Перед ребятами выступил один из активных жителей микрорайона, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Юрий Сторожилов
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Школьникам преподали урок мужестваШкольникам преподали урок мужества
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В преддверии празднования Парада Памяти в Самаре, в школе №7 микрорайона "Крутые Ключи" прошел урок мужества. Провел его депутат Красноглинского района, директор УК «Авиакор-Стандарт» Антон Ермолаев. Также участником мероприятия стал один из активных жителей микрорайона, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Юрий Сторожилов.

- Воспитание патриотизма у детей и молодежи - это не громкая фраза, а важнейшая задача, - считает Антон Ермолаев. – Патриотизм включает в себя любовь к Родине, своему краю, своей семье. Подобные встречи и мероприятия обязательно продолжатся, ведь впереди самое важное событие для всей нашей страны – 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.

Выступление гости школы посвятили истории Парада Памяти, героям Великой Отечественной войны, подвигу танкиста Владимир Чудайкина, которому позже присвоили звание Героя Советского Союза. Ребята с удовольствием узнавали новые для себя факты. А в Кошелеве обещают и дальше проводить такие встречи, ведь впереди празднование самого важного события для всей страны - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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