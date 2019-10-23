2019-10-23T16:21:12+03:00
Общество

Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в съезде «Деловой России» в Москве

В его рамках участники смогли «сверить часы» и встретились с министрами
Роман АБРАМСКИЙ
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Помимо всего прочего, на съезде члены строительного комитета обсудили проведение открытого заседания, которое пройдет 1 ноября в рамках форума «Управление и контроль строительства».Помимо всего прочего, на съезде члены строительного комитета обсудили проведение открытого заседания, которое пройдет 1 ноября в рамках форума «Управление и контроль строительства».
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Самарский девелопер и председатель комитета «Деловой России» Владимир Кошелев принял участие в осеннем съезде организации. В рамках этого съезда состоялись встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец, заместителем министра экономического развития России Сергеем Галкиным. Во время съезда избрали Координационный совет, в который вошли 37 участников, в том числе Владимир Кошелев.

Помимо всего прочего, на съезде члены строительного комитета обсудили проведение открытого заседания, которое пройдет 1 ноября в рамках форума «Управление и контроль строительства».

- Это хорошая возможность «сверить часы» и скорректировать повестку комитета на основе предложений строительного сообщества, рассмотреть вопросы возможной корректировки 214 Федерального закона с учетом практики его применения, работу институтов поддержки и развития отрасли, взаимодействие с властью, - рассказал о предстоящем заседании глава комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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