Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в съезде «Деловой России» в Москве
Самарский девелопер и председатель комитета «Деловой России» Владимир Кошелев принял участие в осеннем съезде организации. В рамках этого съезда состоялись встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец, заместителем министра экономического развития России Сергеем Галкиным. Во время съезда избрали Координационный совет, в который вошли 37 участников, в том числе Владимир Кошелев.
Помимо всего прочего, на съезде члены строительного комитета обсудили проведение открытого заседания, которое пройдет 1 ноября в рамках форума «Управление и контроль строительства».
- Это хорошая возможность «сверить часы» и скорректировать повестку комитета на основе предложений строительного сообщества, рассмотреть вопросы возможной корректировки 214 Федерального закона с учетом практики его применения, работу институтов поддержки и развития отрасли, взаимодействие с властью, - рассказал о предстоящем заседании глава комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев.
ИСТОЧНИК KP.RU