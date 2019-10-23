В Самарской области женщину будут судить за поддельную справку для ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-23T16:12:49+03:00

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В скором времени перед судом предстанет 38-летняя жительница Красноярского района. Женщину обвиняют в подделке справки для ГАИ.

- В начале октября женщина, находясь в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД, предоставила госинспектору бланк медицинского заключения с поддельной датой выдачи. Проверка показала, что медучреждение этот документ ей не выдавало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские считают, что женщина специально использовала фальшивый документ. Ей грозит до 6 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU