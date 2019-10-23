В Самаре двоих подростков на 4 года отправили в воспитательную колонию за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-23T16:33:43+03:00

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор двоим несовершеннолетним местным жителям. Их признали виновными в покушении на незаконную торговлю наркотиками и в 9 эпизодах сбыта запрещенных веществ через интернет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Следствием и судом установлено, что подростки с 2018 по 2019 год неоднократно сбывали около 3,5 г вещества, которое содержало производное N-метилэфедрона. Кроме того, 11 января у них было изъято более 15 г наркотиков, которые они планировали сбыть, - рассказали правоохранители.

Суд назначил обоим подросткам 4 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU