2019-10-23T19:09:42+03:00
Происшествия

Кому платили нефтяники? Сотрудники ФСБ перехватили крупную взятку

Предполагается, что деньги должен был получить кто-то из руководства Куйбышевской железной дороги
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
"КП-Самара" продолжает следить за развитием событий"КП-Самара" продолжает следить за развитием событийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

1,2 млн рублей вез посредник от руководства нефтяной компании к кому-то из начальства Куйбышевской железной дороги. Деньги должны были дать "зеленый свет" транспортировке нефти по путям. Но "гонца" перехватили сотрудники УФСБ России по Самарской области.

- Да, посредник задержан, но конечному получателю он деньги так и не донес,- рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник в правоохранительных органах.

Кого же подозревают опера? По данным того же источника, обыски прошли в кабинете первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина.

Однако на данный момент уголовное дело еще не возбуждено и никто из руководства железных дорог по подозрению в коррупции не задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теперь от остановки «Пригородный автовокзал» до Крутых Ключи: в Самаре продлили маршрут автобуса № 480
Все сроки сорваны: подрядчик скорее всего не сможет вовремя достроить развязку трассы «М5» у Тольятти
Обсуждения не получилось: в Тольятти фракция КПРФ покинула заседание городской думы
Бомж, оказавшийся московским миллионером, осчастливившим жителей Самарской области
Регоператор обжаловал решение суда об отмене тарифа на вывоз мусора в Самарской области
«Крылья Советов» заняли первое место в группе на Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу
В Самаре двоих подростков на 4 года отправили в воспитательную колонию за торговлю наркотиками
Самарский суд отправил омского чиновника в колонию строгого режима за взятку
В Самарской области женщину будут судить за поддельную справку для ГИБДД
Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в съезде «Деловой России» в Москве
В Самаре студент отсудил у районной администрации 175 тысяч рублей за провал его «Калины» под асфальт
Школьникам из "Крутых Ключей" преподали урок мужества
Время заняться здоровьем зубов: самарцы могут бесплатно пройти первичную консультацию у стоматолога
В Самаре поликлинику № 9 присоединят к больнице № 4
Стало известно, когда в дома жителей Крутых Ключей вернется вода
В Самаре приведут в порядок путепровод на Ракитовском шоссе
В Самаре мужчина передал через посредника прокурору взятку в 1,5 млн рублей и подался в бега
В Самарской области Волгу освободили от полузатонувшего теплохода ТТУ
Как будут ходить электрички в Самарской области в ноябрьские праздники
Иностранный язык, основы бизнеса: в Тольятти людям предпенсионного возраста помогут развить профессиональные и персональные навыки
Самарская область отправила на корабле 2 тысячи тонн зерна в Бангладеш
В Тольятти директора фирмы осудили за продажу несуществующих станков на 1,5 млн рублей
В Самаре уберут незаконный рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда
В Самарской области жителей напугала женщина с котятами, посадившая к себе в машину чужого ребенка