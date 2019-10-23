Кому платили нефтяники? Сотрудники ФСБ перехватили крупную взятку

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-23T19:09:42+03:00

Предполагается, что деньги должен был получить кто-то из руководства Куйбышевской железной дороги

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1,2 млн рублей вез посредник от руководства нефтяной компании к кому-то из начальства Куйбышевской железной дороги. Деньги должны были дать "зеленый свет" транспортировке нефти по путям. Но "гонца" перехватили сотрудники УФСБ России по Самарской области.

- Да, посредник задержан, но конечному получателю он деньги так и не донес,- рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник в правоохранительных органах.

Кого же подозревают опера? По данным того же источника, обыски прошли в кабинете первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина.

Однако на данный момент уголовное дело еще не возбуждено и никто из руководства железных дорог по подозрению в коррупции не задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU