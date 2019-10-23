2019-10-23T19:36:47+03:00
Политика

Обсуждения не получилось: в Тольятти фракция КПРФ покинула заседание городской думы

В итоге, заседание было сорвано
Ева Безбородова
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Фото группы "Трудовая Самара" (trudovaya.samara/vk.com)Фото группы "Трудовая Самара" (trudovaya.samara/vk.com)Фото: СОЦСЕТИ
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Политические страсти накаляются в Автограде. Так, в середу, 23 октября, фракция КПРФ городской думы покинула заседание. Это случилось после того, как в повестку не был включен предложенный им вопрос - проект о внесении изменений в программу приватизации. Включить проект в обсуждение в начале заседания предложила руководитель фракции КПРФ в городской думе Ольга Сотникова. Ее поддержали 16 депутатов-коммунистов, а вот остальные 17 парламентариев высказались против. Затем Ольга Сотникова от фракции попросила объявить перерыв, чтобы с единомышленниками «обсудить, ознакомиться с документами, посмотреть регламент». Но и это предложение коммунистов не одобрили. После чего фракция КПРФ покинула зал заседания.

Позже Ольга Сотникова вернулась в зал, чтобы сделать заявление от фракции. Она отметила, что в городской Думе Тольятти образовалось негласное депутатское объединение из трех фракций – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР - цель которого «достичь простого большинства для принятия решений в интересах отдельных личностей, а также представителей бизнеса». Ольга Сотникова также заявила, что объединились фракции против КПРФ. Закончить свою речь руководителю фракции КПРФ не дали, после чего депутат опять покинула заседание.

Позже глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что на заседании должен был рассматриваться вопрос о принятие бюджета, но из-за отсутствия кворума обсуждение перенесли на 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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