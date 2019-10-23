Все сроки сорваны: подрядчик скорее всего не сможет вовремя достроить развязку трассы «М5» у Тольятти

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-23T20:04:43+03:00

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Развязку на 974 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Тольятти ждут с нетерпением. Она должна решить проблему с пробками у въезда в город со стороны Жигулёвска. По плану, путепровод пройдет над действующей дорогой третьим уровнем и позволит разделить потоки транзитного транспорта - с прямым выездом на Жигулёвскую ГЭС минуя город. Завершения строительства ждали не только жители Тольятти, томившееся в многокилометровых пробках по дороге на дачу, но все жители области. Сейчас возведено 28 опор путепровода из 29, установлена часть балок.

Завершить стройку должны в этом году, но работы еще слишком много. Процесс возведения развязки затянулся в том числе из-за опоры высоковольтных ЛЭП, которые необходимо перенести. Между «сетевиками» и строителями возникли разногласия, в том числе по согласованию проекта. На перенос ЛЭП может уйти три месяца и только после этого строительство может быть продолжено.

Накануне стройку посетил глава области и жестко раскритиковал головного подрядчика, досталось и сетевым организациям, которые вовремя не произвели корректировку документации и не выстроили эффективное взаимодействие с федеральным подрядчиком. Как сообщает Департамент информационной политики, губернатор подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы в отношении ответственных за срыв сроков специалистов были сделаны выводы. Губернатор намерен поднять этот вопрос на уровне профильных министерств.

ИСТОЧНИК KP.RU