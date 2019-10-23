В Самаре продлили маршрут автобуса № 480

СЕГОДНЯ 20:37 2019-10-23T22:03:20+03:00

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Отличная новость для жителей микрорайона Крутые Ключи: с 17 октября в Самаре продлили межмуниципальный автобусный маршрут № 480. Теперь конечная точка автобуса у новой жилой застройки в микрорайоне Крутые Ключи. С просьбой об этом к руководству области неоднократно обращались жители микрорайона.

- Ранее маршрут № 480 ходил до поселка Петра Дубрава. В прошлом году по просьбам жителей он был продлен до Кошелев-Парка. Сейчас маршрут стал востребован и жителями Крутых Ключей, пассажиропоток высокий. Будем мониторить ситуацию, чтобы в случае необходимости увеличить количество подвижного состава, - отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.

Продление маршрута стало возможным после официального открытия для движения автомобильного транспорта в августе 2019 года железнодорожного переезда на 179 км перегона Козелковская – Водинская. Сейчас переезд оснастили необходимыми техническими средствами для обеспечения безопасности дорожного движения.

Теперь маршрута № 480 длится от остановки «Пригородный автовокзал» через площадь имени Кирова, Смышляевку, поселок Петра Дубрава в микрорайон Крутые Ключи. Протяженность маршрута увеличилась на 4 км, а количество транспортных средств — до 42 единиц. В часы «пик» интервал движения автобусов составляет — 7-10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU