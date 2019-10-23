По обоюдному согласию: ХК «Лада» покидает защитник Георгий Бердюков
Две сезона он играл за тольяттинский хоккейный клуб
Удачи ему!Фото: ХК "Лада".
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Накануне стало известно, что хоккейный клуб «Лада» и 28-летний защитник Георгий Бердюков договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
За тольяттинский хоккейный клуб воспитанник школы ХК СКА (Санкт-Петербург) отыграл два сезона. За это время он выходил на лед в 62 матчах и набрал 18 (4+14) очков.
До этого, в сезоне 2017/18 Бердюков сыграл за «Амур» в 22 матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами.
- Благодарим Георгия за работу и желаем успехов! – сообщает на официальном сайте ХК «Лада».
ИСТОЧНИК KP.RU