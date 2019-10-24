2019-10-24T09:13:22+03:00
Общество

Испортил утро: в Самаре на Промышленности беспечный водитель легковушки угодил под трамвай

Мужчина хотел свернуть к автомойке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Легковушка "очень удачно" перекрыла пути в оба направленияЛегковушка "очень удачно" перекрыла пути в оба направленияФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Утро четверга, 24 октября, сильно не задалось для тех, кто решил поехать по своим делами на трамвае № 23. Настроение самарцам испортил водитель автомобиля «Лада Веста», который вдруг решил заехать на пути и неосмотрительно попасть под удар. Произошло ДТП на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии.

- Водитель легковушки сказал, что хотел повернуть к автомойке. Пассажиры трамвая остались очень недовольны его поступком, грозя ему всеми известными карами, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» свидетельница происшествия.

Насколько известно, в аварии никто не пострадал. Однако из-за случившегося движение трамваев оказалось парализовано в обе стороны, потому что легковушка «очень удачно» заняла пути.

Трамвай протаранил автомобиль в правый бок Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Трамвай протаранил автомобиль в правый бокФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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