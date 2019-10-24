2019-10-24T09:43:50+03:00
Происшествия

В центре Самары водитель Datsun протаранил стену дома

Авария произошла на пересечении улиц Венцека и Чапаевской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Владимир Аввакумов / ДТП 163 СамараФото: Владимир Аввакумов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В ночь на четверг, 24 октября, в центре Самары произошло ДТП. На пересечении улиц Венцека и Чапаевской влетел в дом автомобиль Datsun. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Водитель легковушки не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар и протаранил кирпичную стену дома. Предположительно, он был нетрезв, - рассказали свидетели случившегося.

Стена устояла без потерь, а вот легковушка получила серьезные механические повреждения. Ей смяло всю «морду». Пострадал ли кто-нибудь в аварии, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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