В центре Самары водитель Datsun протаранил стену дома
Авария произошла на пересечении улиц Венцека и Чапаевской
Фото: Владимир Аввакумов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:
В ночь на четверг, 24 октября, в центре Самары произошло ДТП. На пересечении улиц Венцека и Чапаевской влетел в дом автомобиль Datsun. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Водитель легковушки не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар и протаранил кирпичную стену дома. Предположительно, он был нетрезв, - рассказали свидетели случившегося.
Стена устояла без потерь, а вот легковушка получила серьезные механические повреждения. Ей смяло всю «морду». Пострадал ли кто-нибудь в аварии, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU