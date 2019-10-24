2019-10-24T10:44:05+03:00
Общество

В Самаре из-за бегунов перекроют движение транспорта в районе набережной

Также изменения затронут и схемы движения четырех автобусов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги в Самаре перекроют 4 ноябряДороги в Самаре перекроют 4 ноябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре 4 ноября пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины!». Из-за этого в центре города на нескольких улицах перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, с 3:00 до 16:00 4 ноября нельзя будет проехать по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до улицы Маяковского. А с 7:00 до 14:00 4 ноября ограничат движение по следующим участкам улиц: Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской, Вилоновская от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева, Волжский проспект от улицы Вилоновской до Студенческого переулка и от улицы Маяковского до улицы Лесной, Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, Северо-Восточноая магистраль от улицы Лесной до улицы Липецкой.

Также на этих участках улиц с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября запретят остановку или стоянку транспорта. А с 3:00 до 16:00 4 ноября изменится схема движения автобусов № 11, 61, 247 и 261.

ИСТОЧНИК KP.RU

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