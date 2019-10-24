В Тольятти возле клуба моржей нашли затонувшую «Гранту» с трупом в салоне
Утром в четверг, 24 октября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там примерно в 10 часов в воде возле клуба моржей на набережной нашли затонувший автомобиль «Лада Гранта».
- Об обнаружении машины сообщил очевидец. Он рассказал, что увидел контуры автомобиля под водой. Прибыв на место, спасатели с помощью водолазного снаряжения и лебедки достали «Гранту» из воды и доставили ее на сушу, - сообщил в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. В салоне машины было найдено тело 31-летней женщины. Причины ее гибели и все обстоятельства случившегося предстоит установить правоохранителям.
В Тольятти из Волги выловили Ладу Гранту с трупом.
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ИСТОЧНИК KP.RU