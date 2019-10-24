В Самаре из-за аварии на водоводе на улице Самарской четыре автобуса пустят в объезд

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-24T16:57:21+03:00

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В четверг, 24 октября, в Самаре перекрыли движение транспорта по улице Самарской. Проезд ограничили из-за аварии на водоводе диаметром 150 мм. Сейчас там ведутся аварийные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- Из-за ремонта водопровода с 22:00 24 октября и до окончания работ автобусы № 3, 5д, 11 и 48д будут курсировать по временной схеме. Вместо улицы Самарской они будут ехать по улицам Ленинградской, Галактионовской и далее по своим маршрутам в обоих направлениях, - отметили в городской администрации.

По данным компании "Самарские коммунальные системы", сотрудники которой ведут ремонт водовода, работы планируется завершить до 9:00 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU