Самарского губернатора поставили во главе регионального отделения партии «Единая Россия»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначен исполняющим полномочия секретаря реготделения партии «Единая Россия». Его кандидатуру, а также еще нескольких глав регионов в четверг, 24 октября, согласовал президиум генсовета партии.
- Екатерина Кузьмичева сложила полномочия секретаря самарского регионального отделения партии. Выбор и утверждение нового секретаря состоится в начале ноября, - сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
Отметим, что ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу губернаторов возглавить региональные отделения единороссов. По его словам, партийные структуры станут для глав регионов реальной опорой в работе.
ИСТОЧНИК KP.RU