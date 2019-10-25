Самарского губернатора поставили во главе регионального отделения партии «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-25T09:03:19+03:00

Правда, пока Дмитрий Азаров будет секретарем партии с приставкой и.о.

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначен исполняющим полномочия секретаря реготделения партии «Единая Россия». Его кандидатуру, а также еще нескольких глав регионов в четверг, 24 октября, согласовал президиум генсовета партии.

- Екатерина Кузьмичева сложила полномочия секретаря самарского регионального отделения партии. Выбор и утверждение нового секретаря состоится в начале ноября, - сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Отметим, что ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу губернаторов возглавить региональные отделения единороссов. По его словам, партийные структуры станут для глав регионов реальной опорой в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU