2019-10-25T09:03:19+03:00
Общество

Самарского губернатора поставили во главе регионального отделения партии «Единая Россия»

Правда, пока Дмитрий Азаров будет секретарем партии с приставкой и.о.
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кандидатуру главы региона согласовал президиум генсовета партии "Единая Россия"Кандидатуру главы региона согласовал президиум генсовета партии "Единая Россия"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначен исполняющим полномочия секретаря реготделения партии «Единая Россия». Его кандидатуру, а также еще нескольких глав регионов в четверг, 24 октября, согласовал президиум генсовета партии.

- Екатерина Кузьмичева сложила полномочия секретаря самарского регионального отделения партии. Выбор и утверждение нового секретаря состоится в начале ноября, - сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Отметим, что ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу губернаторов возглавить региональные отделения единороссов. По его словам, партийные структуры станут для глав регионов реальной опорой в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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