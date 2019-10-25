В Самаре агрессивный олень затащил к себе в вольер мужчину и затоптал до полусмерти

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-25T10:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно в Самаре произошло ЧП в одном из частных питомников. Там олень напал на на 60-летнего мужчину. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

По предварительным данным, животное затащило мужчину в вольер и начало топтать. К счастью, его удалось спасти от агрессивного оленя. Очевидцы вытащили мужчину из вольера и вызвали скорую помощь. Насколько известно, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

С чего вдруг взбесился олень, пока не известно. Возможно, агрессия была вызвана ежегодным гоном животного.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU