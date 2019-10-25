2019-10-25T10:05:03+03:00
Происшествия

В Самаре агрессивный олень затащил к себе в вольер мужчину и затоптал до полусмерти

ЧП произошло в одном из частных питомников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу / Фото: Плохие новостиМужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу / Фото: Плохие новости
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Недавно в Самаре произошло ЧП в одном из частных питомников. Там олень напал на на 60-летнего мужчину. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

По предварительным данным, животное затащило мужчину в вольер и начало топтать. К счастью, его удалось спасти от агрессивного оленя. Очевидцы вытащили мужчину из вольера и вызвали скорую помощь. Насколько известно, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

С чего вдруг взбесился олень, пока не известно. Возможно, агрессия была вызвана ежегодным гоном животного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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