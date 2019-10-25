Самолет, летевший из Турции в Оренбург, приземлился в Самаре

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-25T11:53:00+03:00

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В ночь на пятницу, 25 октября, аэропорт Курумоч принял незапланированный рейс. Там приземлился самолет, который летел из Турции в Оренбург. К счастью, ничего страшного на борту не произошло. Он оказался в Самаре из-за плохой погоды.

- Из-за сильного тумана в Оренбурге самолет, летевший из Турции, было решено направить на запасной аэродром. Им является аэропорт Курумоч, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе самарского аэровокзала.

Как уточнили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, на борту самолета находились 215 человек. В аэропорту им предоставили напитки и горячее питание. Часть пассажиров решили добраться до Оренбурга другим видом транспорта, еще 93 человек разместили в гостинице. Самолет вылетел в место назначения в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU