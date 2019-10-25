В Самаре две пассажирки маршрутки пострадали в столкновении с «Калиной» на Заводском шоссе

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-25T11:05:15+03:00

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В четверг, 24 октября, около 15:00 на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там столкнулись маршрутка № 261 и автомобиль «Лада Калина». По данным полицейских, аварию спровоцировал водитель легковушки.

- За рулем «Калины» находился 37-летний мужчина. Он, двигаясь по Заводскому шоссе, при выезде с кругового перекрестка не пропустил коммерческий автобус, который ехал по главной дороге, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пострадали две пассажирки маршрутки: 54-летняя женщина и 59-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

Пассажирскую дверь "Калины" вмяло в салонФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU