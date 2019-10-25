В Самаре две пассажирки маршрутки пострадали в столкновении с «Калиной» на Заводском шоссе
В четверг, 24 октября, около 15:00 на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там столкнулись маршрутка № 261 и автомобиль «Лада Калина». По данным полицейских, аварию спровоцировал водитель легковушки.
- За рулем «Калины» находился 37-летний мужчина. Он, двигаясь по Заводскому шоссе, при выезде с кругового перекрестка не пропустил коммерческий автобус, который ехал по главной дороге, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате столкновения пострадали две пассажирки маршрутки: 54-летняя женщина и 59-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
Пассажирскую дверь "Калины" вмяло в салонФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU