В Самарской области на полдня отставят без освещения и светофоров дорогу Волжский — Курумоч

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-25T13:49:11+03:00

Их отключат на время проведения работ

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В следующий вторник, 29 октября, одна из трасс в Самарской области останется без электричества. Речь идет и дороге «Волжский - Курумоч - «Урал» в поселке Волжский.

- 29 октября с 9:00 до 15:00 для проведения работ ресурсоснабжающая организация отключит линии наружного освещения и светофоры вдоль дороги в поселке Волжский, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Автомобилистов призывают быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU