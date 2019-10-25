В Самарской области на полдня отставят без освещения и светофоров дорогу Волжский — Курумоч
Их отключат на время проведения работ
Освещение и светофоры отключат 29 октябряФото: Андрей КОПАЛОВ
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В следующий вторник, 29 октября, одна из трасс в Самарской области останется без электричества. Речь идет и дороге «Волжский - Курумоч - «Урал» в поселке Волжский.
- 29 октября с 9:00 до 15:00 для проведения работ ресурсоснабжающая организация отключит линии наружного освещения и светофоры вдоль дороги в поселке Волжский, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Автомобилистов призывают быть внимательнее и ориентироваться на дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU