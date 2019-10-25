На трассе под Тольятти на ходу загорелся «КамАЗ»: пострадал водитель

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-25T15:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 25 октября, на 2 км трассы «Тольятти — Ягодное — Подстепки» произошло ЧП. Около Ягодинского леса в 11 часу утра загорелся грузовик.

- Коротнуло проводку. Водитель выпрыгнул на ходу. Все живы, - написали в соцсетях очевидцы происшествия.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что горел «КамАЗ». Он вспыхнул во время движения. На место происшествия выезжали 6 пожарных и 2 единицы техники. По данным ведомства, в результате случившегося пострадал водитель грузовика. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU