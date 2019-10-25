2019-10-25T20:03:50+03:00
Общество

"Вместо священников - инженеры": стало известно, зачем иностранцев «поселили» в Доме архиерейского подворья

В знаменитом памятнике архитектуры разместят представительство немецкой компании
Ольга НОВИКОВА
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Фото: Правительство Самарской областиФото: Правительство Самарской области
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25 октября в Самаре после длительной реконструкции открылся известный в городе памятник архитектуры – Дом архиерейского подворья на ул.Вилоновской/Галактионовской. Здание имеет богатую историю – построенное в начале ХХ века, оно стало пристанищем для духовной консистории и правление епархии. В 1917 году его национализировали и отдали отделу народного образования. В разное время здесь располагались школа №2, общежитие завода №24, татарская школа №13, школа №3 Ленинского РОНО. В 1990-х годах здание из-за аварийнго состояния закрыли, долгие годы оно стояло заброшенным. При образовании Корпорации развития Самарской области здание передали этой структуре как часть уставного капитала. Именно эта организация и начала реконструкцию в 2017 году, которая завершилась только в октябре. В результате здание привели в порядок - демонтировали пристрои и гаражи, усилили фундамент, несущие конструкции и перекрытия, обновили кровлю и восстановили первоначальный фасад.

Теперь в историческом месте разместится головной российский инжиниринговый офис немецкой компании Linde – компания частично оплатила приведение своего будущего офиса в порядок. Здесь будет работать 160 инженеров, из них только трое – иностранные специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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