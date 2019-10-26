Домик-беседка и тысячи цветов: стало известно, чем украсят Итальянский бульвар в Тольятти

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-26T11:18:16+03:00

Благоустройство знаковой для горожан зоны отдыха почти завершено, но гулять здесь пока нельзя

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Благоустройство Итальянского сквера около ДС «Волгарь» на пересечении Приморского бульвара и ул. Революционной в Тольятти подходит к концу – сейчас здесь высаживают деревья и кустарники и заканчивают оформление фонтана, сообщает TLT.ru.

- Мы очень ждем, когда наконец здесь можно будет гулять. Обещали, что все будет готово к 30 октября, но, видимо, придется еще подождать, - говорят местные жители.

Подождать действительно придется - окончательно подрядчик обещает сдать значимый для жителей Автограда объект только через несколько недель.

Напомним, на благоустройство Итальянского сквера было выделено 61, 4 млн рублей. Здесь будет сквер с пешеходной зоной из брусчатки, велодорожка, детские игровые комплексы и спортплощадки. А еще место отдыха украсят домик-беседка, ротонда и арка, десятки деревьев, сотни кустарников и тысячи цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU