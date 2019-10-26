«Приземлился на крышу»: на Обводном шоссе Тольятти перевернулась «семерка»
Днем 26 октября на Обводном шоссе Тольятти недалеко от перекрестка с Тимофеевкой произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись две отечественные легковушки – Лада «Гранта» и ВАЗ-2107. Как рассказывают очевидцы, машины двигались в попутном направлении, но при перестроении не сумели выдержать дистанцию и столкнулись. От удара «семерка» подскочила и приземлилась на крышу.
- Виновник аварии, водитель ВАЗ 2107, предварительно, находился в алкогольном опьянении, - пишут в группе «Патруль Тольятти» в соцсетях.
Несмотря на то, что автомобиль получил существенные повреждения, у водителей, по предварительным данным, обошлось без травм.
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ИСТОЧНИК KP.RU