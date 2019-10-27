Посыпались, как кегли: на трассе М-5 "Ларгус" протаранила колонну из восьми велосипедистов

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-27T09:23:15+03:00

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Восемь человек вчера днем могли погибнуть из-за невнимательности автолюбителя. На трассе М-5 "Лада-Ларгус" протаранила колонну велосипедистов, которые ехали со стороны Тольятти в направлении Самары. Они ехали так близко друг другу, что от удара попадали один за другим, как кегли в боулинге.

Изначально в СМИ сообщалось о пяти пострадавших, но в полиции эту информацию опровергли:

- Пострадавших двое, бригадой "Скорой помощи" им на месте оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой, - рассказали в пресс-службе облМВД.

Виновником аварии стал 22-летний парень, который ехал в том же направлении, что и велосипедисты, но на "Ладе Ларгус".

Причиной ДТП называют банальную невнимательность водителя. Чем был так занят за рулем водитель, что не увидел колонну велосипедистов, теперь будет выяснять полиция. По предварительным данным, парень был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU