Жителей Самарской области спросят, чего им не хватает в районных больницах

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-27T11:28:06+03:00

Самарская область снова экспериментирует: жизнь врачей и пациентов хотят улучшить за счет модернизации системы здравоохранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе готовится модернизация так называемого первичного звена здравоохранения - районных больниц, фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики

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До 15 декабря в Самарской области планируют провести опрос населения на тему модернизации системы здравоохранения. В частности, власти заинтересованы в повышении эффективности работы районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и др.

До конца следующей недели министр здравоохранения Михаил Ратманов должен разработать подходящую форму, плюс проанализировать иные предложения и мнения, которые уже высказывались по этой теме.

В частности, руководству региона уже предлагали вкладывать деньги не только в оборудование, но и в кадры, плюс внедрять разработки местных вузов, создать единую базу потребления лекарственных препаратов и синхронизировать все информационные системы - это облегчит как жизнь пациентов, так и работу медиков.

Всего в так называемом первичном звене здравоохранения региона сегодня работают почти 7 тысяч врачей и 11 тысяч медработников

В этом году для руководства медучреждений проведут курс лекций по менеджменту, а в 2020 году в некоторых больницах области начнут "выращивать" главврачей по новым методикам.

Кроме того, в области до конца года намерены сформировать базу потребления лекарств, в которой будут отражены реальные запросы населения на конкретные препараты и их объем.

ИСТОЧНИК KP.RU