Жителей Самарской области спросят, чего им не хватает в районных больницах
До 15 декабря в Самарской области планируют провести опрос населения на тему модернизации системы здравоохранения. В частности, власти заинтересованы в повышении эффективности работы районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и др.
До конца следующей недели министр здравоохранения Михаил Ратманов должен разработать подходящую форму, плюс проанализировать иные предложения и мнения, которые уже высказывались по этой теме.
В частности, руководству региона уже предлагали вкладывать деньги не только в оборудование, но и в кадры, плюс внедрять разработки местных вузов, создать единую базу потребления лекарственных препаратов и синхронизировать все информационные системы - это облегчит как жизнь пациентов, так и работу медиков.
Всего в так называемом первичном звене здравоохранения региона сегодня работают почти 7 тысяч врачей и 11 тысяч медработников
В этом году для руководства медучреждений проведут курс лекций по менеджменту, а в 2020 году в некоторых больницах области начнут "выращивать" главврачей по новым методикам.
Кроме того, в области до конца года намерены сформировать базу потребления лекарств, в которой будут отражены реальные запросы населения на конкретные препараты и их объем.
ИСТОЧНИК KP.RU