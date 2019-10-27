2019-10-27T18:10:18+03:00
Происшествия

За год привлекался три раза: в Самаре злостный нарушитель стал виновником массового ДТП

От прохождения медосвидетельствования парень отказался
Александра БУДАЕВА
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Предполагаемый виновник аварии отказался от медосвидетельствованияПредполагаемый виновник аварии отказался от медосвидетельствованияФото: предоставлено полицией.
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В ночь с 26 на 27 октября возле станции метро "Безымянка" произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Виновником "сборища" стал 22-летний парень. Водительские права он получил чуть больше года назад, но за это время в поле зрения полиции попадал уже трижды:

- Два раза его штрафовали за нечитаемые регистрационные номера и один раз - за превышение скорости, - рассказали в облМВД.

В этот раз парню грозят гораздо более серьезные проблемы, потому что по его вине пострадали достаточно дорогие машины.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что молодой водитель не соблюдал дистанцию: он врезался в Mitsubishi Lancer с московскими номерами, иномарку от удара отбросило на другую иномарку - тоже Mitsubishi Lancer, но принадлежащую самарцу. Эта машина была припаркована справа по ходу движения, водителя внутри не было.

Mitsubishi Lancer с самарскими номерами от удара также пришел в движение и столкнулся с Lada XRAY, которая была припаркована чуть спереди.

В результате ДТП пострадала девушка, сидевшая в столичном Mitsubishi Lancer, медики осмотрели ее и отпустили домой.

А вот виновник аварии врачам показаться не захотел - полицейские заподозрили, что соблюдать ПДД ему помешал алкоголь, но так это или нет доподлинно установить не удалось - молодой человек от прохождения медосвидетельствования отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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