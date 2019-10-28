В Самарской области при пожаре погибли двое детей

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-28T07:32:07+03:00

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Двое маленьких детей погибли при пожаре в селе Красная горка Кинель-Черкасского района минувшей ночью, об этом сообщает "Волга-Ньюс". Одному малышу был год, второму - три. Пожарным удалось спасти из огня четырехлетнюю девочку и ее мать, они сейчас находятся в больнице.

Пожар произошел в одноэтажном частном доме на ул.Молодогвардейской, 55. Сигнал о возгорании в облМЧС поступил в 23.16, с огнем боролись 42 пожарных, огонь распространился на площади 80 кв метров. Чтобы потушить его, потребовалось 17 пожарных машин.

Работы завершены были в час ночи. Предварительная причина возгорания - проблемы с электропроводкой.

ИСТОЧНИК KP.RU