В Самарской области при пожаре погибли двое детей
Двое маленьких детей погибли при пожаре в селе Красная горка Кинель-Черкасского района минувшей ночью, об этом сообщает "Волга-Ньюс". Одному малышу был год, второму - три. Пожарным удалось спасти из огня четырехлетнюю девочку и ее мать, они сейчас находятся в больнице.
Пожар произошел в одноэтажном частном доме на ул.Молодогвардейской, 55. Сигнал о возгорании в облМЧС поступил в 23.16, с огнем боролись 42 пожарных, огонь распространился на площади 80 кв метров. Чтобы потушить его, потребовалось 17 пожарных машин.
Работы завершены были в час ночи. Предварительная причина возгорания - проблемы с электропроводкой.
ИСТОЧНИК KP.RU